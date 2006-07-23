В Польше опубликуют списки агентов коммунистических спецслужб

Польский сейм принял Закон, согласно которому в Польше будут опубликованы списки агентов коммунистических спецслужб. Через три месяца после вступления в силу нового Закона о люстрации Институт национальной памяти Польши будет обязан опубликовать список всех имеющихся в архивах агентов коммунистических спецслужб.

Согласно Закону, сообщает ЛігаБізнесІнформ, значительно расширяется перечень должностей, вступая в которые нужно будет заполнять так называемое люстрационное заявление - теперь это должны будут делать, среди прочих, также представители органов самоуправления, дипломаты, преподаватели вузов, журналисты, нотариусы.

Все эти люди должны будут получить официальный сертификат, содержащий информацию о том, сотрудничали они со спецслужбами или нет. Документ будет выдаваться Институтом национальной памяти. И если в сертификате сказано, что его обладатель когда-то был агентом секретной полиции, это может считаться основанием для увольнения.

Как сообщает из Варшавы радио "Свобода", против этого выступили только депутаты-посткоммунисты. "Что же это будет? Никакой презумпции невиновности. Как человек сможет защищаться после того, как его имя уже будет опубликовано!" - заявил Рышард КАЛИШ из Союза левых демократов.

Основания для опасений у коммунистов есть: в отличие от своих соседей по бывшему социалистическому блоку - Восточной Германии и Чехии - Польша до сих пор не открыла архивы спецслужб для публичного доступа.