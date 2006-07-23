Гурченко увековечат в бронзе

Памятник знаменитой актрисе Людмиле ГУРЧЕНКО, родившейся в Харькове, сооружает харьковский скульптор Сейфаддин ГУРБАНОВ. Скульптура будет установлена в центре города перед Театром оперы и балета.

Как передает Lenta RU, в скульптурной композиции Л.ГУРЧЕНКО предстанет в образе героини фильма "Карнавальная ночь", исполняющей песенку "Пять минут", ставшую для многих символом целой эпохи.

Скульптор рассказал, что для воссоздания образа артистки использовал фотографии Людмилы Марковны, которые ему предоставил мэр Харькова.

Мэр города Михаил ДОБКИН рассказал, что дал скульптору фото из семейного альбома. Четыре года назад Л.ГУРЧЕНКО приезжала в Харьков, тогда М.ДОБКИН общался с ней и сделал несколько фотографий. Когда будет установлен памятник, мэр не уточнил.