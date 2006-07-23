Ливану грозит гуманитарная катастрофа

По оценкам Организации Объединенных Наций, нужно, по меньшей мере, 100 миллионов долларов экстренной помощи, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Ливане.

От конфликта между Израилем и движением „Хезболла” уже в настоящее время страдают полмиллиона людей, заявил представитель ООН, который координирует предоставление помощи Ливану, Ян ЭГЕЛАНД.

По его словам, ООН сейчас будет концентрироваться, прежде всего, на создании коридоров, которыми в Ливан будет доставляться помощь.

В субботу Израиль ослабил свою блокаду с моря и пропустил в бейрутский порт корабли с гуманитарными грузами. Координатор ООН будет пытаться достичь договоренности с израильскими военными и боевиками „Хезболлы” о гарантиях безопасности для транспорта, который будет доставлять в Ливан пищевые продукты, лекарства, воду и тому подобное.