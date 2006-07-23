19-летняя украинка исчезла в Большом Каньоне

В США ищут девятнадцатилетнюю гражданку Украины Ирину ШИЛО, которая пропала в популярном среди туристов Большом Каньоне, сообщает “5 канал”.

По словам мужчины, с которым девушка путешествовала и жила в палаточном городке в каньоне, И.ШИЛО оставила палатку для того, чтобы съездить в гостиницу. Она должна была вернуться на следующий день, однако этого не произошло. В поисковых работах принимают участие тридцать человек и вертолеты. Поиски осложняются грозовыми дождями.