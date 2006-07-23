В Крыму откроется российско-украинский кинофестиваль

Сегодня в Севастополе открывается первый российско-украинский кинофестиваль "Остров Крым", передают РИА «Новости».

Президентом кинофорума является украинский актер Богдан СТУПКА, председателем жюри - известный писатель Василий АКСЕНОВ, чей роман и дал название севастопольскому празднику кино.

В рамках "Острова Крым" будет представлено пять кинопрограмм. Одна из них - "Наше новое кино" - включает лучшие работы российских и украинских кинематографистов последних лет, в том числе произведения таких мастеров, как Станислав ГОВОРУХИН ("Не хлебом единым"). На открытии будет показана картина режиссера Александра САКУРОВА "Солнце". В Севастополе состоится мировая премьера российско-французского фильма "Серко" Жоэля ФАРЖЕ с Алексеем ЧАДОВЫМ в главной роли.

На фестивале будут представлены две программы документального кино: "Про людей" и «Кинотеатр». Зрители смогут увидеть лучшие работы неигрового кино.

Не забыты и маленькие зрители, для которых подготовлена специальная программа. Впервые в Севастополе будут показаны анимационные фильмы из цикла "Колыбельные мира".

Зрители смогут не только представить себе панораму современного кино, но и встретятся с создателями картин - режиссерами, актерами и продюсерами. Гостей фестиваля ожидает интересная культурная программа, в которую включены спектакли на сцене древнего театра Херсонеса, морская прогулка на яхте, дегустация вин инкерманского завода. Награждение участников фестиваля "Остров Крым" состоится 27 июля.