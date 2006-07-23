Ночью Израиль совершил десятки рейдов на Ливан

В Бейруте бомбовому удару вновь подверглись южные пригороды - вотчина движения "Хезболла". Ночью в столице прогремело пять мощных взрывов.

Впервые с начала войны израильская авиация бомбила преимущественно суннитский город Сайда, расположенный в 45 километрах к югу от Бейрута. В результате ракетного удара был разрушен общественно-религиозный центр, связанный с "Хезболла". Ранены четыре человека.

Между тем, в Сайду продолжают прибывать беженцы, которых здесь уже насчитывается 35 тысяч. Люди спешат покинуть районы, расположенные к югу от реки Эль-Литани, где в ближайшее время может начаться наземная операция израильских войск.

Наиболее интенсивным ударам в ночь на воскресенье подверглась расположенная на востоке Ливана долина Бекаа. Израильская авиация бомбила города Хермель, Баальбек, населенные пункты Шмистар и Наби Шит. Разрушены несколько АЗС, частных домов, общественных зданий и промышленных предприятий.

Всего к началу двенадцатого дня войны в Ливане было убито 355 человек.

На юге страны продолжаются вооруженные столкновения между израильскими войсками и боевиками "Хезболла" в районе населенного пункта Марун ар-Рас. По данным израильского командования, войска овладели этим пунктом, который расположен на вершине холма и с которого открывается вид по обе стороны границы.

В свою очередь, "Хезболла" заявляет, что ее бойцы продолжают оказывать сопротивление израильским пехотным и бронетанковым подразделениям, которые пытаются закрепиться на этом участке ливанской территории.

Как сообщили РИА Новости в информационной службе "Хезболла", за три дня вооруженных столкновений в районе Марун ар-Рас были уничтожены три израильских танка. По утверждению "Хезболла", израильтяне потеряли 20 человек убитыми и ранеными.

За прошедшие сутки ударам подвергалась и израильская территория. "Хезболла" выпустила по ней 150 ракет, в результате ранения получили 40 человек.

РИА Новости