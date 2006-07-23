В 100 киевских шкодах с 1 сентября введут новый предмет “Христианская этика в украинской культуре».

Столичные чиновники заверяют, что эта дисциплина будет помогать детям избежать многих школьных проблем. Инновацию пока экспериментально распространили только в Киеве, хотя год назад Президент Виктор ЮЩЕНКО предлагал ввести христианскую этику во всех украинских школах, отмечает «5 канал»

На протяжении года в Киеве «Христианская этика в украинской культуре» преподается факультативно.

Новую дисциплину введут только в тех школах, где педагогический совет и родители дали на это согласие. Его будут преподавать раз в неделю для учеников из 1-го по 4-й класс.

В КГГА утверждают, что 240 преподавателей уже готовы к работе. Педагоги должны быть христианами-"практиками", или же это могут быть душпастыри с педагогическим образованием.