В 100 школах Киева введут новый предмет
Он поможет детям избежать школьных проблем
В 100 киевских шкодах с 1 сентября введут новый предмет “Христианская этика в украинской культуре».
Столичные чиновники заверяют, что эта дисциплина будет помогать детям избежать многих школьных проблем. Инновацию пока экспериментально распространили только в Киеве, хотя год назад Президент Виктор ЮЩЕНКО предлагал ввести христианскую этику во всех украинских школах, отмечает «5 канал»
На протяжении года в Киеве «Христианская этика в украинской культуре» преподается факультативно.
Новую дисциплину введут только в тех школах, где педагогический совет и родители дали на это согласие. Его будут преподавать раз в неделю для учеников из 1-го по 4-й класс.
В КГГА утверждают, что 240 преподавателей уже готовы к работе. Педагоги должны быть христианами-"практиками", или же это могут быть душпастыри с педагогическим образованием.