В Украину с шестидневным визитом прибыл помощник генсека ООН
Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович прибыл в Украину с первым за девять месяцев визитом.
Об этом сообщили в воскресенье в нью-йоркском офисе Управления верховного комиссара ООН по правам человека, передает ТАСС.
"Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович начал шестидневный визит в Украину, в ходе которого он посетит Киев и регионы на востоке страны", - сказал пресс-атташе Андре-Мишель Эссонгу.
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По его словам, поездка "даст возможность оценить ситуацию с правами человека" в Украине перед интерактивным диалогом по этой теме, который пройдет 29 сентября в Совете ООН по правам человека в Женеве.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко в рамках визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН 27 сентября выступит на саммите устойчивого развития, а 29 сентября - на пленарных дебатах.