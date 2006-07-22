Премьер должен отказаться от узкопартийных интересов

Будущий премьер-министр Украины должен отказаться от узкопартийных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в своем традиционном субботнем радиообращении к украинскому народу заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

В частности, отметив, что перед новым правительством будет поставлено важное и сложное задание - не утратить темп развития экономики и продолжить повышение уровня жизни граждан, В.ЮЩЕНКО заявил: “С таким заданием может справиться лишь команда профессионалов. Ее должен возглавить человек, который сумеет отказаться от узкопартийных интересов и возьмет ответственность за экономическое развитие страны”.