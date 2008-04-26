Суд запретил Партии регионов проводить акции в Севастополе

Ленинский районный суд Севастополя запретил Севастопольскому городскому отделению Партии регионов проведение с 24 по 30 апреля текущего года с 9.00 до 19.00 массовых собраний граждан в скверах возле здания городского совета, возле Мемориала героическим защитникам города Севастополя и у сквера возле Аллеи городов-героев.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации. По информации отдела, 24 апреля апелляционный суд Севастополя удовлетворил иск Севастопольской городской госадминистрации о запрещении проведения бессрочной акции около городской государственной администрации в связи с размещением там палаток, несоблюдением жителями палаточного городка требований общественного порядка и правил благоустройства.

Первый заместитель главы исполнительной власти города Владимир КАЗАРИН в интервью журналистам по этому поводу заявил: «мы сожалеем, что эти палатки были убраны не в результате призыва, с которым обратился к городским депутатам председатель администрации Сергей Куницын еще в прошлый понедельник». «Кстати, по его словам, все сторонники Куницына убрали свои палатки и ушли. К сожалению, сторонники Партии регионов стояли до вчерашнего дня, и ушли не в результате нашего призыва к доброй воле и сотрудничеству, а по решению суда».

В.КАЗАРИН также подчеркнул, что депутаты проигнорировали обращение исполнительной власти города о принятии решения относительно введения моратория на политические акции в центре города на период юбилейных мероприятий (имеются ввиду мероприятия, связанные с 225-й годовщиной Севастополя, первым из которых 27 апреля, будет празднование 1020-летия крещения святого Владимира в Херсонесе). «Мы обратились в городской Совет с призывом принять совместное решение о введении моратория на политические акции в центре города на период юбилейных мероприятий. К сожалению, этот вопрос не только не обсужден, он вообще не был поставлен в повестку дня сессии. Его просто проигнорировали. Мы очень сожалеем об этом. Думаю, что это не самая конструктивная позиция, тем более в страстную неделю, и тем более накануне великого праздника светлой Пасхи», - сказал первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации.