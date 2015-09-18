Сорос призвал ЕС помочь Украине деньгами и поддержать реформы

Такое мнение высказал американский финансист, инвестор и миллиардер Джордж Сорос в интервью The New York Review.

«В сочетании с радикальными экономическими и политическими реформами, которые новая Украина стремится ввести, это превратит ее в привлекательное место для инвестиций. Стержнем экономических реформ является реструктуризация газовой монополии «Нафтогаза». И следует двигаться к реальным рыночным ценам на газ, поддерживая потребителей субсидиями», – цитирует Сороса Радио Свобода.

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По его мнению, Европа в настоящее время параллельно переживает сразу пять кризисов. Четыре из них – внутренние: евро, Греция, мигранты, референдум Великобритании о возможном выходе из ЕС. И один внешний – российская агрессия против Украины.

В марте Сорос заявлял, что готов вложить 1 млрд долларов в Украину, если западные страны помогут нашем государстве поддержать частные инвестиции. Также он призвал создать пакет международной помощи Украине в размере минимум 50 млрд долларов.