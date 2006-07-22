Обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой прекратить политический хаос в государстве приняли все шесть фракций Сумского областного совета.

Подписи под документом поставили председатель Сумского областного совета Вячеслав ШАПОШНИК, председатель фракции Блока Юлии Тимошенко Владислав ЛУГОВОЙ, председатель фракции партии «Народный Союз Наша Украина» Владимир ЛАДЫКА, председатель фракции Социалистической партии Украины Наталия РАСТОРГУЕВА, председатель фракции Коммунистической партии Украины Иван РЕБЕНКО, председатель фракции Блока Наталии Витренко «Народная оппозиция» Людмила ВОРОНА и председатель фракции Партии регионов Валерий ТОЛБАТОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета.

В обращении руководители фракций выражают уверенность в том, что «политическая нестабильность в государстве, не действующий Конституционный суд и целый ряд других факторов являются угрозой для общественной стабильности, продолжения реформ, развития экономики Украины».

Подписанты считают очевидным, что «неопределенность ситуации в центре очень негативно влияет на развитие регионов нашего государства. Уже назрели и остро стоят вопросы оптимизации деятельности органов местного самоуправления, бюджетных процессов, энергетической безопасности, развития села и другие проблемы, которые нуждаются в немедленном решении как на законодательном, так и на правительственном уровнях».

Лидеры фракций констатируют также, что «события последних недель крайне негативно влияют как на развитие государства в целом, так и на ситуацию в регионах». Поэтому Сумской областной совет обращается к Президенту с просьбой, пользуясь правами и полномочиями, предоставленными В.ЮЩЕНКО Основным законом Украины как гаранту Конституции, «принять безотлагательные меры для прекращения политического хаоса в государстве и обеспечения последующего демократического развития страны, исходя из интересов государства и украинского народа».