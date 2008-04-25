Украина готова присоединиться к формированию боевых подразделений ЕС
23:33, 25 апреля 2008Политика
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"...если такое участие будет разрешено"
Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что наше государство готово присоединиться к формированию боевых подразделений Европейского Союза.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Праге на совместной пресс-конференции с министрами обороны стран Вышеградской четверки.
«Украина выразила свою готовность принять участие в боевых тактических группах, если такое участие будет разрешено», - сказал министр.
Он отметил, что в ином случае Украина готова оказать помощь, например, в обеспечении стратегических авиационных перевозок.
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