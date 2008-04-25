Ющенко снова вернул Семенюк руководить Фондом госимущества

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО повторно остановил действие распоряжений Кабинета Министров от 6 февраля о кадровых изменениях в руководстве Фонда государственного имущества Украины.

Соответствующий указ Президента от 25 апреля “Об остановке действия распоряжений Кабинета Министров Украины от 6 февраля 2008 года №201-р №202-р №203-р №204-р №205-р №206-р №207-р и №208-р” размещен на сайте главы государства.

Указ Президента касается распоряжений Кабмина от 6 февраля «Об освобождении Виктора ПЕТРОВА от должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины» №202-р «Об освобождении Светланы ЛЕДОМСКОЙ от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины» №203-р «Об освобождении Анатолия ГРИНЕНКО от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины» №204-р «Об освобождении Александра ПОТИМКОВА от должности заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины» №205-р «О назначении Андрея ПОРТНОВА первым заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины» №206-р «О назначении С.ПЕТРАШКО заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины» №207-р «О назначении В.ФЕСЕНКО заместителем председателя Фонда государственного имущества Украины» и №208-р «О проведении служебного расследования».

Названными актами Кабинет Министров Украины освободил от должностей руководителей ФГИУ, назначил первого заместителя и заместителей председателя Фонда государственного имущества Украины, а также назначил в связи с выявлением фактов нарушения законодательства Украины должностными лицами Фонда государственного имущества Украины служебное расследование, отстранив на период проведения этого расследования В.СЕМЕНЮК от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины.

По убеждению Президента, настоящие акты приняты Кабинетом Министров Украины вопреки Конституции Украины.

Этим указом признан утратившим силу Указ Президента Украины от 15 апреля 2008 года №360 «Об остановке действия распоряжений Кабинета Министров Украины от 6 февраля 2008 года №201-р №202-р №203-р №204-р №205-р №206-р №207-р и №208-р».

Этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля, Кабмин отстранил В.СЕМЕНЮК от должности председателя ФГИУ и назначил исполнять эти обязанности А.ПОРТНОВА. Также Кабмин назначил новых заместителей председателя Фонда госимущества.

Между тем 7 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие этих распоряжений правительства и направил в КС представление по поводу конституционности этих распоряжений правительства относительно руководства Фонда госимущества.

В то же время сегодня, 25 апреля, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО представила коллективу ФГИУ А.ПОРТНОВА как и.о. председателя Фонда.

Она также сообщила, что Конституционный Суд 17 апреля текущего года принял постановление об отказе в конституционном производстве по обращению Президента о соответствии Конституции отстранение В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО и ее заместителей от должности и назначение новых руководителей.

Также, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, Окружной административный суд г.Киева 24 апреля принял решение остановить указы Президента по В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, а также о назначении новых руководителей Фонда госимущества, а также остановил все приказы В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО о прекращении приватизации Одесского припортового завода.