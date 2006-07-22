В Симферополе повторных выборов не будет

Апелляционный суд АРК на заседании 21 июля отклонил жалобу председателя Крымской организации Республиканской партии Украины Александра ГРЕССА, в которой он требовал удовлетворить исковое заявление и назначить 17 сентября повторные выборы городского председателя Симферополя.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Симферопольского городского совета, кроме того, Апелляционный суд Крыма отменил постановление Железнодорожного районного суда Симферополя от 13 июля о признании противоправным бездействия Симферопольской территориальной избирательной комиссии по организации и проведению повторных выборов мэра.

"Судебное производство по делу, касающемуся административного иска гражданина Александра ГРЕССА к Симферопольской городской территориальной избирательной комиссии и мэру Симферополя Геннадию БАБЕНКО о признании противоправной бездеятельности столичного теризбиркома по проведению повторных выборов городского головы закрыто", сообщает пресс-служба горсовета.

Данное решение Апелляционного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Таким образом, делает вывод горсовет Симферополя, заседание Апелляционного суда Крыма в очередной раз подтвердило законность и правомерность публиковавшихся ранее материалов об объявлении победителем избирательной кампании по выборам городского председателя крымской столицы Г.БАБЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Симферопольская городская избирательная комиссия завершила избирательный процесс по выборам мэра и постановила зарегистрировать Г.БАБЕНКО мэром Симферополя. До этого более 2,5 месяцев длилась судебная тяжба между теризбирком, Г.БАБЕНКО и кандидатом на пост мэра Сифмерополя А.ГРЕССОМ. А.ГРЕСС считает, что избирательная комиссия незаконно сняла его в день голосования 26 марта с выборов мэра, поэтому требовал проведения перевыборов.