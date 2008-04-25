Ющенко покаялся и причастился (фото)

11:05, 25 апреля 2008
Политика
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Президента сопровождали министры

В Чистый четверг Виктор Ющенко приступил к Таинству Покаяния и Евхаристии, сообщает пресс-центр Киевской Патриархии.

Виктор Ющенко

Во Владимирском соборе сопровождали Президента, а также приступили к таинствам ряд министров, народных депутатов и других чиновников высокого государственного ранга. "Приятно, что наш Президент не только заботится о своем собственном духовном состоянии, но подает пример для наследования всем гражданам", отмечает Киевский патриархат.

Виктор Ющенко

Фото с сайта cerkva.info

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