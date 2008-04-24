Президент - за двухпалатный парламент

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает за создание двухпалатного парламента в Украине. При этом он считает, что в двух палатах парламента должно быть меньше депутатов, чем в нынешней Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на ежеквартальной пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО заметил, что сегодняшняя работа парламента свидетельствует о том, что необходимы изменения.

По его словам, за 5-6 месяцев парламент смог принять лишь 30 или 40 законов, при этом не были приняты такие важные документы, как программа ЖКХ, Налоговый кодекс и многие другие, необходимые для развития страны.

Потому Президент, как версию, предлагает создать двухпалатный парламент.

Он заметил, что в сегодняшней ВР, благодаря пропорциональной системе, три четверти составляют киевляне, и совсем не представлены регионы, что является несправедливым в отношении граждан.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо, чтобы существовали две палаты парламента, нижняя палата парламента, например, «с утра до вечера принимала бы законы, в то время как верхняя палата рассматривала бы стратегические решения».

В то же время, Президент считает, что такие важные для страны вопросы, как бюджет, должны приниматься обеими палатами парламента.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что это лишь его позиция, которую следует обсудить.

Он в очередной раз подчеркнул важность публичного обсуждения проекта изменений к Конституции, еще раз отметив, что считает верхом цинизма то, что продолжаются разговоры о создании ВСК в парламенте, а изменения в Конституцию никто не вносит.

Президент считает, что здесь речь идет не об интересах страны, а «о присутствии такой-то фамилии в будущих раскладах».