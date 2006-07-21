Тимошенко встретилась с послами стран G8
22:27, 21 июля 2006Политика
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Лилер БЮТ рассказала им о недееспособности ВР
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня встретилась с послами стран Большой восьмерки, сообщили УНИАН в Интернет-пресс-службе Ю.Тимошенко.
Во время встречи обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Украине.
Ю.ТИМОШЕНКО рассказала дипломатам о том, что роспуск парламента, а следовательно и досрочные выборы – это юридически взвешенный шаг.
Она также описала недееспособность нынешнего состава Верховной Рады, отметив, что за три месяца своего существования парламент фактически не принимал законов.
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