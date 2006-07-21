Тимошенко встретилась с послами стран G8

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО сегодня встретилась с послами стран Большой восьмерки, сообщили УНИАН в Интернет-пресс-службе Ю.Тимошенко.

Во время встречи обсуждалась нынешняя политическая ситуация в Украине.

Ю.ТИМОШЕНКО рассказала дипломатам о том, что роспуск парламента, а следовательно и досрочные выборы – это юридически взвешенный шаг.

Она также описала недееспособность нынешнего состава Верховной Рады, отметив, что за три месяца своего существования парламент фактически не принимал законов.