Украина не признает "выборов" на территории Нагорного Карабаха - МИД
19:04, 14 сентября 2015Политика
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Украина не признает так называемые «выборы в органы местного самоуправления», которые состоялись 13 сентября на территории Нагорного Карабаха (Азербайджанская Республика).
МИД: Выборы не будут иметь правовых последствий / Facebook МИД
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.
«Результаты этих «выборов» не могут иметь каких-либо правовых последствий», - подчеркнули в МИД.
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В МИД подчеркнули, что «Украина последовательно выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в международно признанных границах».
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