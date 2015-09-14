Украина не признает "выборов" на территории Нагорного Карабаха - МИД

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины.

«Результаты этих «выборов» не могут иметь каких-либо правовых последствий», - подчеркнули в МИД.

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В МИД подчеркнули, что «Украина последовательно выступает за мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в международно признанных границах».