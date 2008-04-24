Луценко называет нынешние выборы в Киеве переходными

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который возглавил список блока «Наша Украина - Народная самооборона» на выборах в Киевcкий городской совет, считает нынешние выборы местной власти переходными.

Об этом он сказал в интервью «Газете по-киевски» № 94 от 24 апреля.

«Да, это временные, переходные выборы. Мы выбираем временного руководителя города», - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, у этой избирательной кампании две цели – «убрать Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и поменять лицо киевской власти».

«Новый градоначальник - пусть не самый профессиональный и опытный, но другой, подкрепленный профессиональной командой - лучше для города», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом лидер «Народной самообороны» отметил, что, если тот, кто придет на смену Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, не справится с должностью, его политическая сила будет инициировать новые выборы.