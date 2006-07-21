Кивалов учит Ющенко правильно читать Конституцию

Народный депутат от фракции Партии регионов, экс-председатель Центральной избирательной комиссии Сергей КИВАЛОВ утверждает, что Конституция Украины не предусматривает невнесение Президентом Украины на рассмотрение парламента кандидатуры премьер-министра от коалиции.

Об этом говорится в его комментарии, переданном агентству УНИАН.

“Конституционная норма предусматривает лишь один способ действия Президента: внести в парламент утвержденную коалицией кандидатуру премьер-министра Украины не позже, чем на пятнадцатый день после получения соответствующего предложения, и не предусматривает других способов - наподобие отказа от внесения кандидатуры премьер-министра, представления кандидатуры в срок, более продолжительный чем пятнадцатидневный, или выдвижение тех или других условий относительно представления кандидатуры премьер-министра в определенный Конституцией срок”, - отмечает С.КИВАЛОВ.

При этом депутат также ссылается на статью 19 Конституции Украины, согласно которой Президент Украины обязан действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

“В случае невыполнения Президентом своего конституционного долга подать кандидатуру премьер-министра Украины, определенную коалицией депутатских фракций согласно требованиям Конституции и Регламента, на рассмотрение и утверждение Верховной Рады на протяжении пятнадцати дней со дня получения соответствующего предложения, Верховная Рада Украины может рассмотреть и утвердить указанную кандидатуру премьер-министра Украины, и соответствующее решение будет трудно отрицать”, - отмечает С.КИВАЛОВ.

Депутат подчеркивает, что назначение премьер-министра как юридическая предпосылка для формирования полного состава дееспособного правительства необходимо для надлежащего функционирования Украинского государства, реализации не только конституционных полномочий Кабинета Министров Украины, но и, что чрезвычайно важно, - гарантированных Конституцией прав граждан.

С.КИВАЛОВ уверен, что Президент Украины как гарант соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина подаст определенную антикризисной коалицией депутатских фракций кандидатуру премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА на утверждение Верховной Радой Украины в установленный Конституцией срок.

Представитель Партии регионов напоминает, что процедура назначения премьер-министра Украины определена статьями 83, 85, 106, 114 Конституции Украины, а также статьей 200 Регламента Верховной Рады Украины.