В Берлине завершились переговоры министров "нормандской четверки"

Об этом сообщил в сети микроблогов Twitter политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

«Переговоры в Берлине в нормандском формате завершились. Павел Климкин выйдет к украинской прессе», – написал он.

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Переговоры Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фаб'юса, Павла Климкина и Сергея Лаврова продолжались около трех часов и, по словам главы немецкого внешнеполитического ведомства «были менее конфронтационными». Штайнмайер добавил, что министры обсудили весь комплекс вопросов безопасности на Донбассе, передает Радио Свобода.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, участники встречи выступили за скорейшие наработки соглашения об отводе вооружений на Донбассе и согласились преодолеть разногласия относительно местных выборов в этом регионе.