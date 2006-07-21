Председатель Херсонского областного совета, руководитель областной организации Партии регионов Владимир ДЕМЁХИН на пресс-конференции для местных журналистов заявил, что некоторым представителям прессы нужно «врезать».

Как сообщает корреспондент УНИАН, В.ДЕМЁХИН сказал это в ответ на просьбу редактора областной газеты «Наша Україна» Владимира КОСЮКА объяснить, почему ему угрожал представитель аппарата облсовета. По словам В.КОСЮКА, работник организационного отдела аппарата облсовета два дня назад спросил его: «Почему вы так плохо пишете о ДЕМЁХИНЕ? Он в прошлом полковник, может неадекватно отреагировать на критические материалы о себе. Не боитесь ли вы?» (Газета «Наша Україна», орган областной партийной организации Народный Союз «Наша Украина», во время предвыборной кампании и в последнее время размещала много критических материалов, касающихся политической деятельности областной организации Партии регионов в целом и В.ДЕМЁХИНА, в частности. – УНИАН)

Отвечая В.КОСЮКУ, В.ДЕМЁХИН сказал журналистам: «Не волнуйтесь. Я на все публикации всегда реагирую адекватно, и к рукоприкладству дело не дойдет. Хотя, когда читаешь некоторые публикации, понимаешь, что некоторым журналистам нужно «врезать».

Также председатель облсовета пожелал присутствующим быть более объективными.

Как сообщалось, 12 июля 2006 года группа людей из Партии регионов, среди которых был депутат Олег КАЛАШНИКОВ, помешала работе телевизионной группы СТБ под стенами Верховной Рады Украины. Они силой отобрали кассету у съемочной группы СТБ, журналисты были избиты. 14 июля прокуратурой Печерского района города Киева было возбуждено уголовное дело по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

Раньше, 13 июня 2006 года активисты Партии регионов блокировали в Феодосии корреспондента информационного агентства УНИАН Дмитрия СТАХОВСКОГО и мешали ему работать.

3 июня народный депутат от Партии регионов Дмитрий ШЕНЦЕВ избил в Харькове фотокорреспондента Андрея АВДОШИНА, который сотрудничает с агентствами «Associated Press», «ИТАР-ТАСС», «Photolenta».

После последнего инцидента лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что будет настаивать на исключении депутата О.КАЛАШНИКОВА из фракции и из партии.