Сикорский предлагает разместить противотанковое вооружение у западных границ Украины

Об этом заявил бывший министр иностранных дел и бывший спикер Сейма Радослав Сикорский, передает "Польское радио".

Читайте такжеСикорский: надо доказать Путину, что конфликт слишком дорогой для него

"Протитанкове вооружение должно быть где-то поблизости от Украины, в Польше или Румынии. Если пророссийские или российские силы заайдут вглубь Украины, то это вооружение очень быстро, в течение часа, будет в Украине. Нужно, чтобы президент Путин это понимал", – подчеркнул политик.

Радослав Сикорский уверен, что время сейчас работает против российского президента Владимира Путина. "Если удастся убедить его в этом, то я надеюсь, он пойдет на сделку в пользу Украины и России", – добавил он.

Отметим, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что для урегулирования конфликта в Украине мирный план является приоритетным, но если "Россия и сепаратисты не прекратят огонь, Запад может предоставить оружие Украине".