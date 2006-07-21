”Динамо” (Киев) в убытках

ОАО «Футбольный клуб «Динамо» Киев» в 2005 году увеличил убыток на 29,28% – до 29 млн. 8,5 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении клуба о проведении общего собрания акционеров в газете «Хрещатик» от 21 июля с. г.

На общем собрании акционеров, назначенном на 7 сентября, планируется утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности общества, а также его дочерних предприятий за 2005 год. Кроме того, планируется утвердить договор с регистратором именных ценных бумаг ФК «Динамо» Киев».

Справка УНИАН. В сентябре 2005 года решением общего собрания акционеров закрытое акционерное общество "ФК "Динамо (Киев)" было реорганизовано в открытое акционерное общество. По данным ООО "Регистр", президент клуба Игорь СУРКИС владеет 85,897% акций ЗАО "ФК "Динамо" (Киев)", главе наблюдательного совета клуба Валентину ЗГУРСКОМУ принадлежит - 10,99% акций.