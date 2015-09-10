СНБО: Украина с начала агрессии ввела санкции против 1700 граждан России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, санкции или ограничительные меры в отношении граждан и юридических лиц РФ начали вводиться в Украине, начиная с марта 2014 года.

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"Прежде решением СНБО, Украина прекратила всякое военно-техническое сотрудничество, а также сотрудничество в военной сфере и сфере безопасности с Российской Федерацией. Кабинетом министров, Министерством обороны, СБУ и разведывательными органами Украины денонсированы соглашения с соответствующими структурами РФ и прекращено сотрудничество в этих сферах", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что Украина прекратила обслуживание ракетных комплексов, которые являются важной составляющей ракетных войск стратегического назначения РФ, которые производились на предприятии "Южмаш".

Также, было прекращен военный транзит и транзит товаров двойного назначения как по территории, так и воздушным пространством Украины. Почти в 4 раза уменьшился товарооборот между Украиной и Россией по сравнению с 2013 годом.

Кроме того, правоохранительные органы Украины начали ряд уголовных производств в отношении российских чиновников.

"На данный момент на территорию Украины запрещен въезд более 1700 гражданам России. Въезд на территорию Украины с территории РФ введен исключительно по заграничным паспортам", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что 2 сентября 2015 года СНБО поддержана позиция Кабинета министров и СБУ по расширению санкций против физических и юридических лиц Российской Федерации и других стран. Это решение в ближайшее время будет введено в действие указом президента Украины.