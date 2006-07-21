В Киеве повысятся тарифы на холодную воду и квартплату

Киевские власти планируют до конца года почти в три раза повысить тарифы на холодную воду и квартплату.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской государственной администрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ во время расширенной коллегии КГГА сообщил, что администрация уже подготовила распоряжение на подпись Киевскому городскому председателю относительно повышения на протяжении полгуда тарифов на холодную воду и квартирную плату.

Он отметил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые действуют в Киеве, утверждались либо в конце прошлого тысячелетия, либо в начале. В связи с этим они не возмещают предприятиям тех расходов, которые эти предприятия вынуждены нести, чтобы население получило от них услуги.

На сегодня самым трудным является положение «Киевэнерго» и «Киевводоканала».

В.ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что, учитывая значительный рост цены на газ – в три раза, стоимость отопления, а эту услугу предоставляет «Киевэнерго», должна возрасти в 3-4 раза, а следовательно это должно быть учтено в новом тарифе.

Относительно «Киевводоканала», то, по его словам, действующий в Киеве тариф был утвержден еще в 1999 году и на сегодня не позволяет компании не то что развиваться, а гарантировано обеспечить население холодной водой в квартирах.

По словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, если рассчитывать тариф с учетом нормативов, то он должен составлять около трех гривен.

«Нами подготовлены предложения совместно с «водоканалом», и в ближайшие дни мы положим на подпись городскому председателю проект распоряжения, которым предусмотрено значительное повышение тарифов на холодную воду», - сообщил В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его информации, ожидается, что новая цена на холодную воду будет составлять, согласно расчетам, 2 грн. 94 коп. за 1 куб. метр (Сейчас – 0,82 грн.).

Он еще раз подчеркнул, что это вынужденная мера, поскольку тарифы давно не пересматривались, и поэтому должны быть учтены все расходы предприятий-поставщиков услуг.

В то же время, отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, тариф на тепловую энергию должна утверждать Национальная комиссия регуляции энергорынка. По его словам, об их планах он не знает. Но сообщил, что, с учетом повышения тарифов на холодную воду, тариф на горячую воду будет составлять 5 грн. 84 коп. за 1 куб. метр, при том что сейчас он составляет 3 грн. 72 коп. Но этот новый тариф не учитывает тарифы на тепловую энергию.

Следующий тариф, который, как отметил В.ЯСТРУБИНСКИЙ, городская власть вынуждена повышать в ближайшее время, это тариф на содержание домов и придомовых территорий, то есть квартплату. Это, по его словам, связано с тем, что себестоимость содержания 1 кв. м составляет на сегодняшний день по городу 1 грн. 3 коп., а реально сейчас средняя квартплата учитывает 53 коп. «То есть мы или вынуждены будем уменьшить объем услуг, которые получают киевляне, или нужно повышать квартплату. Коэффициент увеличения квартплаты может составлять от 2 до 3 раз», - сообщил он.

По его словам, после согласования новой квартирной платы в КГГА, а эта процедура занимает около трех месяцев, они могут начать действовать с 1 ноября – 1 декабря этого года.

В интервью журналистам Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, говоря о возможном повышении тарифов в Киеве, в который раз подчеркнул, что все вопросы будут решаться самими киевлянами перед тем, как он что-то будет подписывать. Но при этом он отметил, что «ничего не остается неизменным». Главное, по его убеждению, чтобы после реализации идеи с повышением тарифов главные затраты возложить на тех, кто имеет деньги, а не на тех, кто живет от зарплаты до зарплаты.