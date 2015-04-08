Ляшко стал координатором парламентской коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк.

Он отметил, что на Совете коалиции сегодня “Тетерук сказал, что он принял решение, что он хочет передать (полномочия) следующему представителю коалиции”. Березюк отметил, что координатор парламентского большинства не избирается, напомнив, что первым был на должности координатора лидер фракции «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, а затем Тетерук.

Березюк сообщил, что сначала ему было предложено стать координатором коалиции, но “я очень четко сказал, что не имею достаточно политического опыта работать в парламенте для того, чтобы понимать много нюансов, а координатор должен много нюансов понимать. И поэтому я с большим удовольствием и чувством выполненного долга попросил следующего по списку, а это Олег Ляшко, и он принял это предложение”.

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Как сообщалось, согласно коалиционному соглашению, координатор Совета коалиции выполняет обязанности три месяца подряд. После этого срока полномочия автоматически переходят к следующей по численности фракции коалиции.

После Луценко полномочия координатора коалиции начал выполнять с 27 февраля Тетерук. Далее соответствующие функции должны были перейти к "Самопомочи", затем Радикальной партии и "Батькивщине".