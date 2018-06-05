Неделя в цифрах

1 фракция – Радикальная партия Олега Ляшко – покинула состав коалиции «Европейская Украина» и перешла в оппозицию к курсу правительства, президента и парламентского большинства.

3 бойца Национальной гвардии погибли в результате столкновений с митингующими под зданием Верховной Рады 31 августа. По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы.

3 колонны с так называемой «гуманитарной помощью» МЧС России планируют отправить на Донбасс в сентябре, сообщают российские СМИ.

4 позиции в мировом рейтинге огневой мощи потеряла Украина за год войны, сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные GlobalFirepower. Несмотря на ударные темпы восстановления старой техники, полностью восполнить то, что было потеряно в Крыму и на Донбассе, пока не удалось. Таким образом, украинская армия занимает 25 место в рейтинге.

5 народных депутатов, среди которых – первый номер в партийном списке Анна Гопко - были исключены из парламентской фракции «Самопомощь» за то, что голосовали вразрез с решением однопартийцев не поддерживать изменения в Конституцию в части децентрализации в первом чтении.

6 новых штабов НАТО будут открыты в странах Восточной Европы, входящих в Альянс, сообщают иностранные СМИ. Ожидается, что в июле 2016 года все они будут приведены в состояние полной боевой готовности.В каждом из этих новых штабов, которые начнут свою работу в Болгарии, Латвии, Литве, Польше, Румынии и Эстонии, будут дислоцированы около 40 военнослужащих, а половину из них будут составлять представители армии соответствующей страны.

9 школ по обе стороны линии разграничения в Донецкой области оказались не готовыми к новому учебному году, подсчитали в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

17 человек погибли в вооруженных столкновениях в столице Таджикистана Душанбе, сообщают иностранные СМИ. По информации местных правоохранителей, заместитель министра обороны страны генерал-майор Абдухалим Назарзода организовал нападение на городской отдел милиции в Вахдати и на здание МВД в столице. Группа завладела и унесла с собой большое количество оружия и амуниции.

30 граждан Украины Следственный комитет РФ хотел бы привлечь к уголовной ответственности, в том числе, за «применение запрещенных средств и методов ведения войны и геноцид», сообщают в ведомстве. На данный момент в производстве следователей управления находится 54 уголовных дела (35 из которых соединены в одном производстве, 19 в самостоятельном производстве).

32 тлеющих очага торфяных пожаров общей площадью 112 га зафиксированы на территории Украины, сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций. К тушению этих пожаров привлечено 378 человек личного состава и 110 единиц техники.

92 партии делегируют своих представителей в состав избиркомов на местных выборах, сообщают в Центризбиркоме.

129 место в мире из 189 стран занимает Украина в рейтинге свободы СМИ, сообщают украинские СМИ.

265 народных депутатов проголосовали в первом чтении за внесение изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

300 часов обязательных работ и лишение права заниматься педагогической деятельностью сроком на 2 года российский суд присудил бывшему школьному учителю, написавшему стихотворение в поддержку Украины, сообщают в одной из областных прокуратур РФ.

700 международных наблюдателей – 100 долгосрочных и 600 краткосрочных – будут наблюдать за проведением в Украине местных выборов 25 октября, сообщают в Министерстве иностранных дел Украины.

2 903 украинца были освобождены из плена боевиков на востоке Украины по состоянию на 31 августа, сообщила уполномоченный президента по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Кроме того, по информации СБУ, в заложниках остается 157 граждан Украины, пропавшими без вести считаются 814 человек. Кроме того, Международный комитет Красного Креста и Общество Красного Креста Украины проводят работу по выяснению судьбы более 380 человек.

25 000 подписей за 6 дней набрала первая петиция к президенту Украины. Документ под названием «Законодательно утвердить право граждан Украины на защиту» в Администрации главы государства должны рассмотреть в течение 10 дней.

69 950 военнослужащих, которые принимали участие в проведении АТО, получили статус участника боевых действий, сообщают в Минобороны.

200 000 мигрантов, прибывающих из Сирии, Ирака и Афганистана, просит принять Верховный комиссар ООН по делам беженцев, обращаясь к странам Евросоюза, сообщают иностранные СМИ. Кроме того, властям Греции, Венгрии и Италии оборудовать центры по приему и регистрации беженцев. На следующей неделе Еврокомиссия перераспределит по странам ЕС около 120 000 нелегальных мигрантов.

414 000 первоклассников пошли в школы 1 сентября 2015 года, сообщают в Министерстве образования и науки. Это на 38 000 детей больше, чем в прошлом году.

700 000 тонн угля было вывезено в августе из зоны АТО на подконтрольную Украине территорию, сообщают в Министерстве инфраструктуры. На данный момент в «Укрзализныце» нет проблем ни с вагонами, ни с тепловозами для обеспечения транспортировки угля из зоны АТО.

1 750 000 гривен заблокированы на нескольких банковских счетах, которыми пользовался главарь террористической организации «Оплот» Евгений Жилин, сообщают в СБУ. По информации ведомства, счета были переоформлены им на близких родственников и использовались для финансирования незаконной вооруженной группировки.

60 000 000 долларов «ущерба» насчитали в России в связи с размещением беженцев из Украины, сообщают в Следственном комитете РФ.

12 600 000 000 долларов составляют золотовалютные резервы Украины, сообщают в Национальном банке Украины. По предварительным данным, за август ЗВР выросли на 21,6%. В НБУ отмечают, что объем золотовалютных резервов Украины вернулся к уровню октября прошлого года.

45 853 000 000 гривен составил остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 сентября 2015 года, сообщают в ведомстве. Начиная с 2003 года остаток средств на едином казначейском счете на начало сентября стал максимальным на начало месяца за этот период.

Маргарита Андреева