Статус участника боевых действий получили почти 70 тысяч военнослужащих

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны полковник Виктория Кушнир. "За минувшую неделю комиссия Министерства обороны и Вооруженных сил по рассмотрению вопросов определения гражданам статуса участника боевых действий предоставила соответствующий статус 162 военнослужащим и работникам Вооруженных сил, которые принимали участие в проведении Антитеррористической операции”, - сообщила Виктория Кушнир.

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Представитель Минобороны отметила, что на сегодняшний день статус участника боевых действий уже получили 69 тыс. 950 человек.

"На рассмотрении комиссии по вопросам определения гражданам статуса участника боевых действий Министерства обороны и Вооруженных сил находится еще несколько сот комплектов документов", - сообщила она.

Кроме того, Виктория Кушнир отметила, что семьи погибших участников АТО получили свыше 977 млн грн единовременной помощи. При этом она сказала, что выплаты денежных вознаграждений военнослужащим ВСУ, участвующим в АТО, продолжаются.

"За успешное выполнение боевых задач в составе подразделений украинские военнослужащие получили 3 млн 175,5 тыс. грн, а также почти 60 млн грн - за непосредственное участие в проведении АТО и боевых действиях", - сказала Виктория Кушнир.