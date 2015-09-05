BBC: В столкновениях в Таджикистане погибли 17 человек
17 человек погибли в вооруженных столкновениях в столице Таджикистана Душанбе в пятницу.
Министерство внутренних дел страны заявило о как минимум восьми погибших правоохранителей при нападении "организованной криминальной группировки" на городской отдел милиции в Вахдати и на здание МВД в столице.
Об этом сообщает BBC Украина.
Власть страны заявила, что группой нападавших руководил заместитель министра обороны страны генерал-майор Абдухалим Назарзода.
По данным правоохранителей, двух нападавших обезвредили, однако господин Назарзода вместе с другими бежал с места происшествия.
"В результате нападения террористическая группа захватила и унесла с собой большое количество оружия и амуниции", - заявили в МВД Таджикистана.
В Душанбе и Вахдати объявили план "перехват". Как сообщили в МВД, задержали семь человек.
После нападения президент Таджикистана Эмомали Рахмон освободил генерал-майора Назарзоду с должности заместителя министра обороны.
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Посольство США в Душанбе приостановило свою работу из соображений безопасности.
"Хотя значимость этих инцидентов неясна, за ними могут последовать другие акты насилия, - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook. - Посольство США закрыто, сотрудникам рекомендовано укрыться в домах и не отправлять сегодня детей в школу. Всем гражданам США рекомендовано соблюдать осторожность".
На прошлой неделе министерство юстиции страны ввело запрет на деятельность Партии исламского возрождения Таджикистана, которая была единственной легальной исламистской партией в странах Центральной Азии.
Господин Назарзода - бывший член "Объединенной таджикской оппозиции", которая противостояла правительственным войскам во время гражданской войны в стране в 1990-х годах.
Обозреватели отмечают, что эти происшествия могут быть признаком обострения борьбы за власть между правительством президента Рахмона и бывшими руководителями отрядов вооруженной оппозиции.
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Президент Эмомали Рахмон находится у руля уже около 20 лет, в 2013 году его переизбрали большинством в 83,6% голосов.
Международные наблюдатели отмечали, что выборы прошли в спокойной атмосфере, однако избиратели не имели на них реального кандидата от оппозиции.