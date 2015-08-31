В плену у боевиков находятся 157 украинцев – Геращенко

Об этом на странице в соцсети написала уполномоченная президента по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе Ирина Геращенко со ссылкой на обновленную информацию от СБУ.

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По ее данным, среди них около ста военнослужащих и силовиков, остальные – гражданские.

Кроме того, по ее словам, по состоянию на 31 августа были отисканы и освобождены 2903 украинца. "В частности, 1057 военнослужащих, 64 бойцы добровольческих батальонов, 101 милиционер, 261 нацгвардиец и около 1400 гражданских", – сообщила Ирина Геращенко.

Пропавшими без вести в списке СБУ, по ее словам, считаются 814 человек.

Как сообщал УНИАН, 27 августа состоялся обмен между украинскими силами и боевиками в формате 12 на 12.