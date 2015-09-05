Украина потеряла две позиции в рейтинге свободы СМИ
21:58, 05 сентября 2015Общество
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В рейтинге свободы СМИ Украина в 2015 году снизилась на два пункта, теперь из 180 стран в Украины 129 место в мире.
За первое полугодие в мире погибли 83 журналиста, из которых четыре − в Украине / zn.ua
Об этом говорится в отчете «Репортеров без границ» за 2015 год, передает "Радио Свобода".
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«Это худший период в истории Украины с момента обретения независимости в 1991 году. Безжалостное подавление протестов, благодаря которым в конечном итоге был свергнут президент Виктор Янукович и бои на Донбассе вызвали всплеск насилия и других злоупотреблений в отношении журналистов», - написали в отчете.
По данным экспертов Press Emblem Campaign, за первое полугодие в мире погибли 83 журналиста, из которых четыре − в Украине.
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