Украина потеряла две позиции в рейтинге свободы СМИ

Об этом говорится в отчете «Репортеров без границ» за 2015 год, передает "Радио Свобода".

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«Это худший период в истории Украины с момента обретения независимости в 1991 году. Безжалостное подавление протестов, благодаря которым в конечном итоге был свергнут президент Виктор Янукович и бои на Донбассе вызвали всплеск насилия и других злоупотреблений в отношении журналистов», - написали в отчете.

По данным экспертов Press Emblem Campaign, за первое полугодие в мире погибли 83 журналиста, из которых четыре − в Украине.