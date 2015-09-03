ГСЧС: В Украине торфяные пожары охватили площадь в 112 гектаров
Председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин заявляет, что сейчас на территории Украины зафиксировали 32 тлеющих очага торфяных пожаров общей площадью 112 га.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.
Чечеткин сообщил, что, в частности, 16 таких очагов в Киевской области, 5 - в Ивано-Франковской, Ривненской - 4, в Волынской и Полтавской - по 2, в Черниговской, Житомирской и Винницкой - по 1.
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Всего к тушению этих пожаров привлечено 378 человек личного состава и 110 единиц техники, добавил он.
"Одна из причин возникновения пожаров на торфяниках связана со значительным снижением уровня подземных вод", - сказал Чечеткин и добавил, что местами фиксируется полное высыхание воды.
Кроме того, отметил председатель ГСЧС, существенно снизился уровень залегания грунтовых вод.