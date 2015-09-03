ГСЧС: В Украине торфяные пожары охватили площадь в 112 гектаров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде.

Чечеткин сообщил, что, в частности, 16 таких очагов в Киевской области, 5 - в Ивано-Франковской, Ривненской - 4, в Волынской и Полтавской - по 2, в Черниговской, Житомирской и Винницкой - по 1.

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Всего к тушению этих пожаров привлечено 378 человек личного состава и 110 единиц техники, добавил он.

"Одна из причин возникновения пожаров на торфяниках связана со значительным снижением уровня подземных вод", - сказал Чечеткин и добавил, что местами фиксируется полное высыхание воды.

Кроме того, отметил председатель ГСЧС, существенно снизился уровень залегания грунтовых вод.