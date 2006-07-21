Кушнарева раздражают хамы

Секретариат Президента Украины сам, якобы, должен готовить документы, необходимые для внесения главой государства кандидатуры премьер-министра на рассмотрение Верховной Рады.

Об этом сегодня журналистам заявил один из лидеров Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ, комментируя вчерашнее заявление пресс-секретаря Президента Ирины ГЕРАЩЕНКО о том, что Секретариат не получил всех необходимых документов.

«Секретариат должен подготовить все эти документы. Если им что-то необходимо, если они до сих пор не знают биографию Виктора ЯНУКОВИЧА - пусть обратятся к нему, чтобы он такие документы продемонстрировал», - сказал Е.КУШНАРЕВ.

Он подчеркнул, что со стороны Партии регионов в этом вопросе задержек не будет. По его словам, подготовка документов не входит в обязанности ни Верховной Рады, ни председателя ВР, ни тем более коалиции большинства. Е.КУШНАРЕВ отметил, что коалиция определяет кандидатуру премьера, глава парламента вносит эту кандидатуру на рассмотрение Президента, и при этом подача никаких документов не предусмотрена.

«Это обязанность Секретариата», - подчеркнул он.

«И.ГЕРАЩЕНКО, с одной стороны, продемонстрировала свою правовую безграмотность, а с другой стороны, показала, что в окружении В.ЮЩЕНКО люди с низким нравственным барьером», - сказал Е.КУШНАРЕВ и добавил: «Я считаю, что это элементарный непрофессионализм и обыкновенное хамство».

По его словам, И.ГЕРАЩЕНКО механизм подачи премьер-министра, как и министра обороны и министра иностранных дел, должна была прочитать в соответствующей статье Регламента.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, пресс-секретарь Президента И.ГЕРАЩЕНКО, рассказывая о встрече В.ЮЩЕНКО с В.ЯНУКОВИЧЕМ, напомнила, что два дня назад в Секретариат поступило предложение от антикризисной коалиции назначить В.ЯНУКОВИЧА премьер-министром. При этом И.ГЕРАЩЕНКО заметила, что, в соответствии с Регламентом ВР, вместе с предложением на должность премьера необходимо подать перечень сведений о кандидате, в частности о его образовании, профессиональной деятельности и ряде других. Этот перечень сведений должен быть собственноручно подписан кандидатом на должность премьер-министра. По словам пресс-секретаря, на данный момент такого перечня сведений в Секретариате пока нет.