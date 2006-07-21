Завтра Ющенко выступит по радио

Завтра, 22 июля, в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к Украинскому народу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM. Первая, Вторая и Третья программы повторят выступление В.ЮЩЕНКО в 22.00 и в воскресенье, 23 июля, в 10.00, «Радио ЭРА» FM – в воскресенье в 10.00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в Интернете.

За рубежом оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио с повтором в 22.00 и в воскресенье, 23 июля, в 10.00.