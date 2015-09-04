Миссия ЕС через месяц предоставит Украине рекомендации по либерализации визового режима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил журналистам.

"Только что завершилась моя встреча с технической миссией Европейского Союза по введению безвизового режима с Украиной. Через месяц миссия официально предоставит свои рекомендации, и окончательный отчет должен быть в декабре этого года. Это была последняя миссия в этом году, поэтому их отчет и их рекомендации крайне важны для того, чтобы Украина получила безвизовый режим", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, экспертные миссии Евросоюза по оценке выполнения обязательств Украины для введения безвизового режима будут работать в Украине в сентябре-ноябре этого года.

18 августа президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что Украина передала Еврокомиссии отчет о выполнении Плана действий по либерализации визового режима и ожидает положительную рекомендацию по введению безвизового режима.

В ответ Юнкер заверил, что Европейская комиссия выполнит свою часть обязательств и на основе оценки достигнутого Украиной прогресса до 15 декабря представит соответствующие рекомендации на рассмотрение государств Европейского Союза.

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Диалог между ЕС и Украиной о визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.