Миссия ЕС через месяц предоставит Украине рекомендации по либерализации визового режима
Миссия ЕС через месяц предоставит Украине рекомендации по выполнению Плана действий по либерализации визового режима.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил журналистам.
"Только что завершилась моя встреча с технической миссией Европейского Союза по введению безвизового режима с Украиной. Через месяц миссия официально предоставит свои рекомендации, и окончательный отчет должен быть в декабре этого года. Это была последняя миссия в этом году, поэтому их отчет и их рекомендации крайне важны для того, чтобы Украина получила безвизовый режим", - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, по данным МИД Украины, экспертные миссии Евросоюза по оценке выполнения обязательств Украины для введения безвизового режима будут работать в Украине в сентябре-ноябре этого года.
18 августа президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером заявил, что Украина передала Еврокомиссии отчет о выполнении Плана действий по либерализации визового режима и ожидает положительную рекомендацию по введению безвизового режима.
В ответ Юнкер заверил, что Европейская комиссия выполнит свою часть обязательств и на основе оценки достигнутого Украиной прогресса до 15 декабря представит соответствующие рекомендации на рассмотрение государств Европейского Союза.
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Диалог между ЕС и Украиной о визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.
В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.