Bloomberg: У Путина новая проблема с Китаем

Китайский лидер Си Цзиньпин на этой неделе принимает президента России Владимира Путина в Пекине, чтобы отпраздновать годовщину окончания Второй мировой войны, но новости на экономическом фронте для двух потенциальных союзников не столь положительные.

Об этом сообщают Елена Мазнева, Анна Бараулина и Юлия Федоринова в статье «У Путина новая проблема с Китаем», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Падение рынка Китая в течение последних нескольких недель оказало дополнительное давление, помогая снизить стоимость рубля до самого низкого уровня за месяцы. Растущие сомнения по поводу экономических перспектив Китая сказались на ценах на нефть, главном экспортном товаре Москвы, вследствие чего Россия еще глубже погрузилась в рецессию.

Поворачиваясь к Китаю, Россия представляет более тесные отношения, как появление противовеса США и доминированию Европы. «Российско-китайские отношения достигли, вероятно, их самого высокого уровня в истории и продолжают развиваться», сказал Путин в интервью перед визитом информационными агентствами «ТАСС» и «Синьхуа», опубликованном 1 сентября.

Экономические данные говорят о другом. Торговля между двумя странами упала на 29 процентов в первой половине этого года до $ 30,6 млрд. Российские чиновники теперь говорят, что практически нет шансов, что они достигнут своей цели в $ 100 млрд товарооборота в этом году, цель, о которой Путин публично объявил в октябре прошлого года. Путин в своем интервью не упоминал о сокращении торговли в этом году.

Разногласия в риторике

«Уровень российской риторики о российско-китайских отношениях и реальность – это совершенно разные вещи», сказал по телефону 31 августа Александр Габуев, глава программы «Россия в Азиатском Тихоокеанском регионе» в Московском Центре Карнеги. «Именно Россия – партнер-проситель, а не Китай, у которого по-прежнему есть ряд вариантов для накопления ресурсов, даже, несмотря на его недавние экономические проблемы».

Самая большая сделка, как ожидается, будет подписана в ходе визита, по словам советника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова, это меморандум о договоренности на строительство нового газового трубопровода из Дальнего Востока России в Китай. Не ожидается никаких твердых обязательств по ключевым вопросам цены или времени. Ушаков также сказал, маловероятно, что цель Москвы заключить сделку по трубопроводу из Западной Сибири в Китай на этот раз будет достигнута.

Спад в торговле в этом году убрал Россию из ряда топ-15 торговых партнеров Китая впервые за более чем пять лет.

В интервью, Путин осудил американские и европейские санкции, наложенные на Россию в связи с кризисом в Украине как «незаконные», заявив, что они «стимулировали» российский бизнес строить отношения с Китаем. Из Пекина, Путин направится на экономический форум во Владивостоке, направленный на повышение экономического профиля России в регионе.

Беды с валютой

Некоторые из объявленных российско-китайских сделок на сегодняшний день не сработали так, как надеялись в России.

Своп-соглашение на 150 млрд юаней, заключенное Центральным банком России с Народным банком Китая в октябре, чтобы облегчить прямое урегулирование между рублем и юанем, избегая использования доллара, не пользуется большим спросом, поскольку оно может быть использовано только для краткосрочного торгового финансирования, заявил в интервью на прошлой неделе Питер Фрадков, первый заместитель председателя Внешэкономбанка.

Его банк, отрезанный санкциями от своих основных зарубежных рынков в США и Европе, на данный момент не в состоянии выпускать облигации в юанях, чтобы заработать деньги в Китае из-за «проблем регулирования», сказал он. ВЭБ еще надеется выпустить их в будущем, сказал он.

Кредитные линии на сумму 9 млрд юаней, подписанные в мае между ОАО «Сбербанк России», Группой ВТБ и китайскими кредиторами едва используются, потому что в России практически нет спроса на кредиты в юанях, сказал Максим Полетаев, первый заместитель генерального директора в Сбербанке. Первый заместитель председателя ВТБ Юрий Соловьев заявил в июне, что спрос является недостаточным.

У России были гораздо более высокие надежды на заключение экономических связей с восточным соседом в прошлом году, когда она активизировала отношения на фоне напряженности с США и Европой из-за войны в Восточной Украине.

Газовые сделки

Газпром подписал газовый контракт на $ 400 млрд во время визита Путина в Китай в мае 2014 года, сделка, которая, как сказал Путин, поможет превратить восточные регионы России в крупнейшую в мире строительную площадку.

С момента объявления, две страны не смогли договориться об авансовых платежах от Китая в качестве возможного источника финансирования на $55 млрд.

План Москвы по строительству другого газопровода из Западной Сибири в Китай столкнулся с холодным приемом в Пекине. Маршрут является приоритетом для Кремля, потому что он бы соединил главные газовые месторождения России, находящиеся в Западной Сибири, с китайским рынком, уменьшая зависимость от Европы, где политическое давление снижает спрос. Аналитики не видят в Китае энтузиазма для строительства трубопровода, потому что он пересечет границу за тысячи километров от его промышленных центров.

Транспортировка была положительным моментом сотрудничества. В июне Россия ввела китайских партнеров в проект стоимостью 1 трлн рублей по строительству высокоскоростного железнодорожного сообщения из Москвы в Казань. До санкций, Кремль надеялся привлечь к сделке европейские компании.

Российские официальные лица говорят, что они не перестают надеяться. «Когда есть такой взрывной рост сотрудничества, всегда больше намерений, чем результатов» в начале, сказал 26 августа заместитель премьер-министра Аркадий Дворкович в интервью государственному телевидению.