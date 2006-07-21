Луценко знает, что Кравченко убили?

Генеральная прокуратура Украины возобновила расследование уголовного дела о гибели бывшего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «уголовное дело по факту нахождения трупа Кравченко расследовалось Генпрокуратурой, и было принято решение о его закрытии. Но потом это решение было отменено”. Сейчас дело находится в производстве Генеральной прокуратуры.

Отвечая на вопрос журналиста относительно вчерашнего заявления министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО об имеющейся у него информации, которая опровергает версию самоубийства Ю.Кравченко, А.МЕДВЕДЬКО сказал, что готов с ним встретиться и обсудить это.

Генпрокурор также напомнил, что уголовное дело о смерти бывшего министра транспорта Георгия Кирпы закрыто, и это было сделано законно. (УНИАН: Г.Кирпа был найден мертвым с огнестрельным ранением в голову на даче в Бортничах под Киевом 26 декабря 2004 года. На месте происшествия был найден пистолет. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье “доведение до самоубийства”.)

Как сообщал УНИАН, Ю.Кравченко был найден утром 4 марта 2005 года на даче под Киевом мертвым с огнестрельным ранением. 4 марта на 10.00 он был вызван на допрос в Генпрокуратуру в рамках расследования дела Георгия Гонгадзе.

В тот же день заместитель министра внутренних дел Петр КОЛЯДА сообщил, что перед смертью экс-министра внутренних дел Ю.Кравченко прозвучало два выстрела. "Это то, что мне сказал дежурный – что было два выстрела", - сказал П.КОЛЯДА журналистам. По его словам, на теле Ю.Кравченко - два ранения. "Говорят, что два ранения", - сообщил П.КОЛЯДА. Он сообщил, что перед своей смертью Ю.Кравченко собирался ехать в Генпрокуратуру.

"Сегодня Кравченко утром нашли на даче в Конче-Заспе. Он поднялся, сказал, что собирается ехать в Генпрокуратуру, а затем его нашли мертвым", - сказал П.КОЛЯДА.

Заместитель министра сообщил, что "предварительная версия гибели – самоубийство".