"Самопомич" хочет переголосовать изменения в Конституцию в первом чтении и собирает подписи нардепов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк в комментарии журналистам.

"Мы предлагаем сейчас собирать 150 подписей для того, чтобы вернуть это все к первому чтению. Потому что этот закон не выдерживает критики", - сказал он.

На вопрос, сколько подписей уже собрано и когда сбор подписей начался, Березюк отметил, что это пока идея и сбор подписей не начался.

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"Мы не хотим это сами начинать. Мы хотим это вместе начинать", - сказал Березюк.

Как сообщал УНИАН, 31 августа ВР одобрила в первом чтении изменения к Конституции в части децентрализации. "За" проголосовали 265 народных депутатов из 368, зарегистрированных в сессионном зале. "Против" - 87 депутатов, 5 - воздержались, не голосовали - 11.

Из фракции "Самопомочи" 26 депутатов проголосовали "против", 5 - "за": Анна Гопко, Павел Кишкарь, Виктория Пташник, Остап Еднак и Вадим Кривенко. Их уже исключили из фракции.