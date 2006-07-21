Янукович будет конкретно снижать налоги

Лидер Партии регионов, кандидат на должность премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает пересмотреть принципы формирования бюджета и провести налоговую реформу.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью, опубликованном сегодня в газете «Дело».

«Мы высчитаем реальные цифры дефицита, проанализируем прогнозы доходной части и прогнозы макроэкономического развития. Мы не хотим ни в коем случае допустить иллюзий хорошей жизни. Как бы ни было сложно и на какие бы непопулярные шаги нам не пришлось бы идти, мы это сделаем, а расчеты будем делать по принципу: застежки будут по одежке», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Претендент на должность премьер-министра также отметил, что «с первого дня работы нового Кабмина будет продолжена глубокая реформа налоговой системы, начатой в 2004 году». «Два последних правительства ничего не сделали (в области налоговой реформы – УНИАН). Будем идти исключительно по пути либерализации налоговой сферы, будем реально снижать налоги, а не повышать налогооблагаемую базу в экономике, как это сделало в прошлом году правительство ТИМОШЕНКО. Налоговый кодекс давно нуждается в обновлении, и этим вопросом мы займемся сразу же», - подчеркнул он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ добавил, что доходная часть бюджета перевыполняется только при условиях роста экономики и содействия мировой конъюнктуры этому процессу. «Поскольку наша экономика на 60% экспортоориентированная, мы должны сделать все, чтобы наши экспортеры вновь почувствовали себя максимально комфортно. Если продолжать политику роста импорта и падения экспорта, это приведет наш рынок к катастрофе, но мы сломаем эту тенденцию», - уверен лидер Партии регионов.

По его словам, новое правительство намерено «искать разумные рычаги сдерживания импорта» и вернуться к поддержке отечественного товаропроизводителя. «Сейчас баланс нарушен, и это глубокий кризис. Поэтому позитивное внешнеторговое сальдо – одна из наших главных целей», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.