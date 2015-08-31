Охрану здания Верховной Рады несколько ослабили

Как передает корреспондент УНИАН, количество правоохранителей возле парламента уменьшилась вдвое. Отдельные подразделения получили команду «Вольно», бойцы поусаживались на мостовую.

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На площади Конституции остались несколько десятков митингующих, в основном это люди пенсионного возраста.

На улицы Грушевского заработали светофоры, она полностью открыта для проезда транспорта.