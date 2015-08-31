МВД: Столкновения в центре Киева прекратились

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка милиции.

"Столкновения прекратились. Работники милиции и Национальной гвардии продолжают обеспечивать охрану общественного порядка возле правительственного здания. Информация о пострадавших уточняется. К этому времени известно о двух представителях масс-медиа, которые пострадали во время беспорядков", - говорится в сообщении.