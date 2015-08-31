Теракт под Радой: среди пострадавших – 10 бойцов АТО

Во время столкновений пострадало около 100 силовиков

«Четверо из них получили тяжелые ранения. Это военнослужащие, которые проходят службу в частях Киевского гарнизона – в/ч 3030 и в/ч 3027 НГУ. Десятеро из раненых - это участники АТО", - сообщает «Обозреватель» со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.

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На данный момент всех пострадавших во время стычек с противниками внесения изменений в Конституцию нацгвардейцев доставили в медицинские заведения столицы. Им всем оказывается помощь.

Напомним, что сегодня народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию Украины в части децентрализации.

В это время под зданием Верховной Рады проходил митинг противников принятия изменений в Конституцию. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.