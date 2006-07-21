Луценко предупредил тех, кто хочет блокировать дороги

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что МВД обладает информацией о возможном блокировании автомагистралей со стороны радикальных политических сил в случае роспуска Верховной Рады Украины.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью, опубликованном сегодня в газете «Дело».

«У МВД есть информация, что в день теоретического роспуска парламента радикально настроенные политические силы планируют блокировать движение автотранспорта. По нашей информации, на всех основных магистралях страны планируется выставить грузовые автомобили во всех направлениях движения. Может быть задействовано множество активистов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В связи с этим министр подчеркнул, что МВД не будет предпринимать усилия по разгону демонстрантов и не станет «силой растягивать «КамАЗы». «Министерству внутренних дел будет чрезвычайно сложно противодействовать таким акциям. Мы не можем пресечь ее технически. Поэтому хочу обратиться через СМИ к организаторам. Мы не пойдем на разгон демонстрантов и не станем силой растягивать «КамАЗы». Но мы можем привлечь к уголовной ответственности владельцев автотранспортных средств за блокирование дорог. Пострадают владельцы автотранспорта, которые сознательно пойдут на блокирование дорог», - предупредил он.

Вместе с тем, Ю.ЛУЦЕНКО отказался назвать конкретные политические силы, которые готовятся к блокированию автомагистралей.