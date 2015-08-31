В БПП уверяют, что для принятия изменений в Конституцию хватит голосов

Об этом он сказал журналистам перед открытия внеочередного заседания, пишет Украинская правда.

"Это мой личный прогноз, я думаю, будет немного меньше чем было в предыдущий раз (когда проект изменений направлен в КСУ, его поддержали 288 депутатов), - сказал Кононенко.

По его словам, сессия не начиналась не из-за отсутствия голосов, а из-за блокирования трибуны.

Читайте такжеПрезидиум и трибуну Рады блокируют около 50 депутатов

"На согласительном совете руководство парламента договорилось с Ляшко, что он разблокирует, но пока он дошел до зала, то передумал. Я думаю, что это связано с желанием повысить рейтинги накануне выборов", - добавил Кононенко.

В свою очередь лидер фракции БПП Юрий Луценко подтвердил, что сессия не открывалась, потому что "спикер Гройсман не хотел дестабилизировать ситуацию внутренними спорами, на которые рассчитывают враги Украины".

"Однако, учитывая бесперспективность переговоров, в итоге было принято решение голосовать", - рассказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент на своем внеочередном заседании должен предварительно одобрить президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию "О децентрализации власти" (№2217а).