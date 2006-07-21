Ющенко таки не поедет к Путину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет участвовать в неофициальном саммите глав государств СНГ в Москве, который открывается сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ГЕРАЩЕНКО.

По ее словам, Президент принял такое решение, учитывая ситуацию внутри страны.

Вместе с тем И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что В.ЮЩЕНКО сегодня направил официальное письмо Президенту РФ Владимиру ПУТИНУ, в котором заверил его в открытости отношений, и в том, что Украина рассматривает Россию как стратегического партнера.

И.ГЕРАЩЕНКО сказала: «Сегодня Президент Украины направит официальное письмо своему российскому коллеге Владимиру ПУТИНУ, в котором заверит в искренности отношений, еще раз подчеркнет, что Россия – это стратегический, вечный партнер Украины, и подтвердит свое приглашение (В.ПУТИНУ) посетить Украину с официальным визитом во время, которое определят две службы (президентов) – когда в Украине уже будет сформировано новое правительство. Мы приглашаем российского Президента посетить Украину».