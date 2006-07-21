Тимошенко не хочет ”кость” от Януковича

Фракция Блока Юлии Тимошенко обратится к председателю Верховной Рады Украины Александру МОРОЗУ с просьбой не включать в повестку дня рассмотрение законопроекта об оппозиционной деятельности, внесенного Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Верховной Раде по итогам открытого заседания фракции сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы приступили к разработке законопроекта об оппозиционной деятельности. Мы будем обращаться к председателю ВР, чтобы он не включал в повестку дня рассмотрение законопроекта об оппозиции, тот, который внесла Партия регионов, поскольку он не меняет никаких параметров работы оппозиции, а наоборот - ограничивает ее деятельность и толкает ее в угол», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что фракции БЮТ для разработки собственной версии законопроекта об оппозиции необходимо около двух недель.

По ее словам, законопроект Партии регионов - это «законопроект, который, возможно, будущая власть бросает как отписку, кость оппозиции».

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что документ, разработанный Партией регионов, не предусматривает превращение парламентской оппозиции в действенную силу, контролирующую органы власти.