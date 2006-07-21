Фонд госимущества не разделяет запугиваний Азарова

Фонд государственного имущества Украины в январе-июне 2006 года получил от приватизации 160 млн. 281,9 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда (данные, с учетом информации от региональных отделений ФГИУ).

Это на 24,5% выше плановых показателей, установленных для ФГИУ Министерством финансов на первое полугодие с. г., говорится в сообщении. (Согласно плану, поступления должны были составить 128,7 млн. грн. – УНИАН.)

По состоянию на 3 июля в Госбюджет ФГИУ перечислил 153 млн. 914,6 тыс. грн. поступлений от приватизации.

В пресс-службе также сообщили, что в первом полугодии ФГИУ получил от сдачи в аренду госимущества 153 млн. 708,57 тыс. грн., что на 22% превышает плановые показатели. Поступления от дивидендов на госпакеты акций в январе-июне составили 212 млн. 689 тыс. грн. (на 84% выше плановых).

Таким образом, подытожили в Фонде, всего в первом полугодии в целом размер полученных средств составил 526 млн. 679,47 тыс. грн. при плановых – 370,1 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 20 июля во время бюджетных слушаний в ВР председатель парламентского комитета Украины по вопросам бюджетной политики, один из лидеров Партии регионов Николай АЗАРОВ заявил, что он прогнозирует «бюджетную катастрофу» в выполнении государственного бюджета на 2006 год. В частности, по его прогнозам ожидается «полный провал» поступлений доходов от приватизации, поскольку по его словам, вместо запланированных 2 млрд. грн. (плановая цифра на текущий год - УНИАН) на данное время поступило всего 160 млн. грн.

В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2006 год» планируется, что сумма поступлений от приватизации в 2006 году составит 2 млрд. 100 млн. 188 тыс. грн.

Фонд государственного имущества в 2005 году перечислил в Госбюджет 20 млрд. 686 млн. грн., полученных от продажи государственного имущества.