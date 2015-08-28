Порошенко и Могерини в Брюсселе обсудили условия продления и усиления санкций в отношении РФ

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Петр Порошенко подчеркнул, что российские боевики продолжают сознательное нарушение Минских договоренностей, имитируя отвод тяжелого вооружения и осуществляя провокационные обстрелы украинских военных.

Глава государства отметил, что только широкая международная поддержка в противодействии агрессии РФ на Донбассе будет способствовать скорейшему политическому решению конфликта.

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Собеседники подчеркнули необходимость выполнения Россией Минских договоренностей и обсудили условия продолжения и усиления санкций в отношении РФ.

Петр Порошенко и Федерика Могерини обсудили подготовку к проведению неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 4-5 сентября, на котором среди прочего будут обсуждаться вопросы помощи Украине.

Федерика Могерини поддержала Конституционную реформу в Украине. Она заверила, что ЕС сохраняет единство в поддержке Украины в это непростое время.

Также, Петр Порошенко поблагодарил за бескомпромиссную позицию Европейского Союза в поддержку украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.

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Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером выразил надежду, что Европейский Союз в ближайшее время примет решение о продлении персональных санкций против отдельных россиян, причастных к дестабилизации ситуации в Украине, включая аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе.