Порошенко и Могерини в Брюсселе обсудили условия продления и усиления санкций в отношении РФ
Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Королевство Бельгия провел встречу с Верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерикой Могерини.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Петр Порошенко подчеркнул, что российские боевики продолжают сознательное нарушение Минских договоренностей, имитируя отвод тяжелого вооружения и осуществляя провокационные обстрелы украинских военных.
Глава государства отметил, что только широкая международная поддержка в противодействии агрессии РФ на Донбассе будет способствовать скорейшему политическому решению конфликта.
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Собеседники подчеркнули необходимость выполнения Россией Минских договоренностей и обсудили условия продолжения и усиления санкций в отношении РФ.
Петр Порошенко и Федерика Могерини обсудили подготовку к проведению неформального заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге 4-5 сентября, на котором среди прочего будут обсуждаться вопросы помощи Украине.
Федерика Могерини поддержала Конституционную реформу в Украине. Она заверила, что ЕС сохраняет единство в поддержке Украины в это непростое время.
Также, Петр Порошенко поблагодарил за бескомпромиссную позицию Европейского Союза в поддержку украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко.
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Как сообщал УНИАН ранее, президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером выразил надежду, что Европейский Союз в ближайшее время примет решение о продлении персональных санкций против отдельных россиян, причастных к дестабилизации ситуации в Украине, включая аннексию Крыма и военную агрессию на Донбассе.